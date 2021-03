Vecinos de Ortoño claman por su bus y exigen que la Xunta deje los estudios

Ames. El abogado Héctor Rial, con el consenso de “las asociaciones de vecinos de Ortoño, Bugallido y Biduído”, exige a la Xunta que se deje de estudios y solucione la falta de autobús de los lugareños, aplaudiendo además las “múltiples alternativas” expuestas por el Ayuntamiento.

Según Rial, los vecinos afectados conocen muy bien su derecho, y no tienen duda “de que compete con exclusividad a la Xunta de Galicia proveer de una solución definitiva y a nadie más” después de que la administración municipal no fuera capaz, o no quisiera, renovar el convenio para que el autobús urbano de Santiago siguiese entrando en el linde maiano.

“No sabemos qué estudian ni si estudian, desde luego no nos consta”, aportaba en referencia a la medida propuesta al Gobierno autonómico, que pasaría por “la modificación del recorrido y frecuencias de la actual línea que transcurre desde Extramundi a Santiago”.

También avanza que “la paciencia tiene un límite”, y que se le está agotando “a la totalidad de los aproximadamente 2.000 vecinos afectados” que siguen sin bus. m.O.