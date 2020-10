Vecinos de Vilamaior pleitean contra el Concello por un muro sin derribar

Xallas. Un grupo de vecinos de la parroquia de Vilamaior estudian llevar al Ayuntamiento de Santa Comba ante la Justicia por el supuesto incumplimiento de una sentencia que ordenaba la reposición de la legalidad (incluyendo el derribo de un muro que se levanta en esta localidad).

De esta manera, los lugareños critican que, pese a que el dictamen llegó al consistorio a lo largo del pasado mes de febrero, y que el propio mandatario local David Barbeira les confirmó a los afectados que procedería a la ejecución, el muro de una vieja discordia vecinal sigue en pie.

Y el problema añadido es que ahora no se puede tirar, ya que el propietario ha iniciado un procedimiento judicial por lo civil, y el Juzgado de Negreira ha paralizado la orden no cumplida. “Tiveron tempo para tira-lo muro pero non fixeron nada. Déronnos a espalda” comenta un afectado. Los vecinos se quejan de la inacción del gobierno local y estudian medidas. x.m. lema