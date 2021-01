Vedra aproba traballos de pavimentación en máis de sete parroquias

Vedra. O pasado mércores pola noite tiña lugar de xeito telemático, por mor da pandemia, o pleno ordinario de Vedra. Durante a sesión plenaria deuse luz verde ao Plan Único de Concellos (POS) tanto ao ordinario como ao adicional, dirixido a gastos sociais extraordinarios. Hai que lembrar que Vedra conta cunha achega da Deputación de 114.000 euros para os proxectos do POS social.

No respecto ao ordinario, durante a sesión plenaria deuse conta da liquidación dun préstamo con Sabadell e aprobouse a execución de varias obras de mantemento. Por unha banda, acometaranse este ano labores de alcantarillado no Lugar de Quintáns (en San Xián de Sales) e no Lugar de Albela (en Santa Cruz de Ribadulla). Por outra, tamén está previsto un proxecto de pavimentación en máis de sete parroquias de todo o concello.

No pleno saíu adiante tamén a moción do Grupo Municipal do BNG para mellorar a UCI do Hospital Clínico de Santiago. Unha proposta que contou cos votos a favor de PSOE e BNG e coa abstención do goberno local.

Por último deuse conta tamén do período medio de pago do 4º trimestre de 2020, que se situou nunha cifra inferior a vinte días. As sesións poden seguirse por streaming a través da páxina web municipal. A.PRADA