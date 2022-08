Vedra coloca os carteis do transporte metropolitano

Vedra. Achégase o mes de setembro e con el tamén o inicio dun novo curso escolar. É por iso que ao Concello de Vedra lle parece un moi bo motivo para que neste mes de agosto queden colocados todos os paneis informativos sobre o transporte metropolitano no termo municipal.

En cada taboleiro as persoas usuarias do servizo poden atopar a información dos horarios, as frecuencias e os percorridos das rutas desa parada. Dende o goberno local lémbranlle á veciñanza que toda a información actualizada está na web municipal www.concellodevedra.gal e tamén na revista Transporte Público Metropolitano de Galicia en Vedra que repartiu a cada domicilio. “Se algún veciño ou veciño non a recibiu pode pasar pola casa consistorial e recoller o seu exemplar”, explican fontes municipais.

“Vedra ten clara a aposta polo transporte público, sobre todos nestes tempos nos que os prezos do gasóleo e gasolina son tan elevados e nos que a concienciación medioambiental ten que ser unha realidade”, sentencian dende o Concello. Trátase polo tanto dunha medida de aforro económico pero tamén medioambiental, xa que hai que facer un esforzo por contaminar menos. c.g.