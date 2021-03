Vedra conmemora o Día da Muller con actividades con aforo limitado

Vedra. O vindeiro luns conmemórase o Día da Muller (8M) e con tal motivo o Concello de Vedra deseñou dúas actividades que se farán de forma presencial pero con aforo limitado. Unha delas é un espectáculo teatral en ton cómico que leva por nome As aventuras de Nabiza Girl e terá lugar o vindeiro día 6 ás 19.00 horas na Nave da estación de Santa Cruz de Ribadulla. Esta proposta chega da man de Isabel Risco e os que desexen participar aínda están a tempo de anotarse a través do formulario en liña que se pode descargar na web municipal. Hai que darse présa porque o aforo é limitado.

A segunda actividade posta en marcha para conmemorar este día é un escape feminista, dirixido a nenos e nenas de entre 11 e 16 anos. Dita proposta convida aos participantes a descubrir e atopar cada unha das chaves situadas na sala e ir abrindo e liberando cadeados. A misión, segundo explican dende o goberno local, será “detectar cada unha das desigualdades de xénero e así poder repartir as lentes violetas que están agochadas no noso interior”. O escape desenvolverase o sábado 13 de marzo na contorna do campo da festa e farase en dous grupos. Tamén ten aforo limitado. A.P.