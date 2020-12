Vedra dixitaliza este ano o formato das tarxetas para felicitar o Nadal

Vedra. Este ano está a ser moi diferente en todos os sentidos, e polo tanto, o Nadal tamén o será. O Concello de Vera puxo en marcha un ano máis o seu tradicional certame de tarxetas de felicitación das festas, pero coa novidade de que se deberán entregar en versión dixitalizada.

O concurso está dirixido a os nenos e mozos de entre 3 e 12 anos empadroados no concello, e existen ata catro categorías de participación, segundo as idades. As tarxetas presentadas deberán ter unhas dimensións de 15 por 21 centímetros (Din A5/medio folio) e a temática versará baixo a idea de ‘Nadal... camiño de estrelas’. Este ano, debido á pandemia, terán que enviarse en versión dixital (formato jpg) ao enderezo cultura@concellodevedra.com.

Todos os concursantes obterán un agasallo, e os gañadores de cada categoría levarán un premio. De entre todos os traballos recibidos, un xurado elixirá a tarxeta que se empregará como felicitación oficial do Concello de Vedra no Nadal de 2020.

Os que desexen participar teñen que darse présa, xa que o prazo remata o vindeiro xoves día 10 deste mes. A. P.