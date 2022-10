Vedra loita pola igualdade e o autocoidado feminino

Vedra. Continúa en Vedra o programa gratuíto Mulleres+, que busca promocionar o apoderamento persoal e o autocoidado. As participantes adquirirán coñecementos básicos e habilidades no uso das TIC. Para máis iformación hai que chamar ao 699 041 48 e ao 981 814 693. Asemade como actividades complementarias desenvolverase un curso de autodefensa, os días 14 e 21 deste mes. Estará impartido por Ruth Lorenzo e tamén hai que anotarse nos teléfonos anteriores. Asemade, no marco deste programa, farase un obradoiro de sexualidade dirixido ao alumnado de Secundaria, en colaboración co CPI de Vedra. C.E.