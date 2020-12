Vedra ofrece ata tres propostas lúdicas para conciliar no Nadal

Cando se achega o Nadal, a maior preocupación de moitas familias é organizarse para poder compatibilizar os horarios de traballo cos días de vacacións dos pequenos e pequenas. Para botar unha man á hora de conciliar, e á vez, para ocupar boa parte do tempo de lecer da cativada; o Concello de Vedra pon en marcha o ‘LudoNadal’. Pero esta non é a única opción para os vedreses, á parte, tamén elaboraron as súas propostas lúdicas a ANPA do CEIP Ortigueira e a Asociación Medioambiental Amabul.

Respecto á iniciativa presentada polo goberno local, os pais e nais interesados en anotar aos fillos e fillas, deben saber que este ano debido ao COVID e para manter en todo momento a seguridade dos participantes, as prazas desta campaña serán limitadas. Os que desexen inscribirse ou obter máis información teñen que chamar ao teléfono dos Servizos Sociais 981814693, posto que aínda quedan algunhas prazas. Segundo explican fontes municipais, dita proposta está dirixida para os nenos e nenos de entre 3 e 12 anos e impartirase de luns a venres, en horario de 8.30 a 14.30 dende o 23 de decembro e ata o 7 de xaneiro (ambos incluídos). Iso si, a ludoteca municipal, onde terán lugar as actividades, permanecerá pechada os días 24, 25 e 31 de decembro, e o 1 e 6 de xaneiro. Dende o Concello animan a toda a cativada a participar neste programa, que se complementa coas actividades de Nadal que prepararon para os máis pequenos. E é que o Concello xa fixo un torneo de xadrez en liña entre colexios, que continuará o 26 de decembro, nesta ocasión a versión individual. O 21 Papá Noel visitará de forma virtual a vila e percorrerá todas as escolas de Vedra. O 23 e 28 e o venres 4 de xaneiro poranse en marcha as ‘Tardiñas de Estrelas’, “tardes cheas de diversión e luz nas que os máis cativos traballarán cos astros luminosos”, sinalan fontes municipais. En Noite Boa a Asociación Cultural San Campio encargarase dos cantos de Nadal. O 26 tocará sesión de contacontos e o día 2 de xaneiro, espectáculo familiar. Non faltará a visita dos Reis Magos o 5, e unha iniciativa novidosa que propón seguir o camiño que fixeron a Belén. Fóra das propostas do goberno local, os cativos e cativas de Vedra tamén teñen a posibilidade de participar na iniciativa posta en marcha pola ANPA do CEIP Ortigueira. Baixo o título de ‘Acamparte Nadal’, un ano máis apostan polas actividades lúdicas que transmitan valores como os da igualdade, o non consumismo, a integración de todas as persoas por igual... e sen esquecer a conciliación familiar. Nesta ocasión a cita para os cativos e cativas de 3 a 12 anos será na Nave da Estación de Tren de Santa Cruz de Ribadulla. Dende a ANPA aseguran que se cumprirá toda a normativa para evitar os contaxios. O ‘Acamparte’ desenvolverase os días 23, 24, 28, 29, 30 e 31 de decembro e o 4, 5 e 7 de xaneiro. O horario será de 10.00 a 14.00. Aínda hai prazas, polo que os interesados poden anotarse no teléfono 661 351 053.

Por último, os pequenos e pequenas máis aventureiros e amantes da natureza non deben dubidar en escoller a ‘Escola Escautullán’ da Asociación Amabul. Neste caso as actividades están dirixidas á rapazada nada entre 2004 e 2014 e arrancará o 23 de decembro. Desenvolveranse ata o día 7 de xaneiro en horario de 8.30 a 14.30 horas, de luns a venres. Segundo explica o presidente de Amabul, Rubén Villasenín, esta escola de Nadal é a continuidade da que se puxo en marcha durante o verán. De feito, aínda que as actividades non están cerradas á espera de que se pechen os participantes e así elaboralas segundo as idades, serán moi semellantes ás realizada nos meses de calor: xincanas, traballos de campo, xogos ambientais ou de aprendizaxe sensorial. Quedan aínda prazas (620 424 090).