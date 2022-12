Vedra reparte composteiros para diminuír o lixo que ten o contedor verde

Vedra. O Concello de Vedra vén de repartir 30 novos composteiros coa colaboración de Sogama para continuar co Programa de Compostaxe Doméstica, co cal xa son 260 os fogares do municipio que practican a autocompostaxe e que contribúen, desta forma, a pór en valor a materia orgánica, ademais de diminuír a cantidade de lixo a depositar no contedor verde convencional. Aínda quedan por repartir 20 da última partida entregada por Sogama.

Requisito esencial para participar nesta iniciativa é que os veciños interesados habiten en vivendas unifamiliares que dispoñan de terreo (horta, xardín e/ou terras de cultivo) no que aplicar o compost resultante. Desta forma péchase o círculo de aproveitamento da materia orgánica, que volve á terra para dar unha nova vida, seguindo o circuíto da natureza.

Dende o goberno local lembran que esta fin de semana comezan as charlas informativas sobre a nova lei de bioresiduos, que será de obrigado cumprimento para a veciñanza. Con este motivo o Concello propón varias datas e lugares para que todo o mundo poida asistir a estes encontros e así coñecer esta nova normativa de interese. A primeira charla será o 2 de decembro, ás 21.00 no local social de San Xián de Sales; a seguinte o día 3 no mesmo local ás 12.00 horas.

A casa da cultura de Santa Cruz de Ribadulla acollerá charlas o 9 deste mes (ás 21.00) e o 10 (ás 12.00), e o centro sociocultural de Vedra, o 16 ás 21.00 horas e o día 17 ás 12.00 horas. c.e.