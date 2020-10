Vedra traballa no Plan de Acción para o Clima e a Enerxía Sostible

Vedra. O Concello de Vedra está a traballar na elaboración do Plan de Acción para o Clima e a Enerxía Sostible (PACES). Este proxecto nace no seo do Pacto das Alcaldías, un movemento a nivel europeo no que participan as autoridades locais e rexionais que asumiron o compromiso voluntario de mellorar a eficiencia enerxética, empregar fontes de enerxía renovables nos seus territorios e reducir as emisións de CO 2 .

Tras a declaración de emerxencia climática e ambiental en España, o Concello de Vedra “sumouse tamén a desenvolver liñas de acción que fagan fronte á crise climática e aproveitar os beneficios sociais e económicos que ofrece a transición ecolóxica para mellorar a calidade de vida dos veciños e veciñas”, explican fontes municipais.

O Concello anima aos veciños a sumarse á loita contra o cambio climático. Segundo indica, persoal da empresa Energal S.L. pasará polos locais comerciais a realizar enquisas sobre os consumos enerxéticos en representación da administración local. “O único dato que pedirán é o consumo enerxético, polo que deberás ter a man unha factura”, din. Por certo, que dende o Concello aproveitan para lembrar que arrancaron xa as actividades dirixidas aos maiores (ximnasia de mantemento, obradoiros de memoria ou traballo corporal). A. P.