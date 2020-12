Xogos e obradoiros no Nadal Activo boqueixanés

Boqueixón. O Concello de Boqueixón iniciou onte as actividades do Nadal Activo. Este programa de conciliación conta cun total de 12 nenas e nenos participantes, que se dividen en dous grupos de seis co obxectivo de cumprir coas medidas de seguridade. A primeira xornada comezou cuns xogos de presentación entre a cativada e a continuación desenvolvéronse unha serie de obradoiros a través dos cales crearán un vistoso mural con motivos típicos do Nadal. As actividades desenvólvense nas instalacións municipais do Forte e no CPIP Antonio Orza Couto, e as vindeiras citas están programadas para o 28, 29 e 30 deste mes e o 4, 5 e 7 de xaneiro, en horario de mañá. En todo momento o acceso á instalación faise de forma ordenada e realízase un control de temperatura diario a todas as crianzas. Cada neno e nena debe traer o seu propio material e unha máscara de reposto. Tamén se aplica o protocolo ós adultos que os traian e recollan. A.P.