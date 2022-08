Xornada de portas abertas en Teo o 3 sobre emerxencias

Teo. O Concello de Teo, en colaboración con Fuego y Mar Formación, así como as distintas entidades e organismos, celebra a primeira xornada de portas abertas en materia de seguridade e emerxencias, o 3 de setembro na casa común de Oza. Preténdese que sexa un escaparate para dar a coñecer os servizos dispoñibles, o material que utilizan e mesmo poder falar cos profesionais que realizan o seu labor día a día no ámbito das intervencións ante sucesos. Durante estas xornadas impartiranse charlas, simulacros e talleres por idades para a rapazada a partir das once da mañá. Para inscribirse hai que entrar no enlace que habilitaron na web municipal de Teo. O.D. Vilar