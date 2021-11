Xornadas para a Igualdade da man de Lola Vendetta en Bertamiráns o 4 de decembro

Ames. As xornadas de Igualdade e prevención da violencia de xénero en Ames, Acércate, que organiza a concellaría Igualdade,acadan este ano a súa XI edición, e celebraranse o sábado, 4 de decembro na casa de cultura de Bertamiráns. Contarán, como convidada, con Lola Vendetta, alter ego da debuxante Raquel Riba Rossy. E esta ilustradora, baixo o título Más vale Lola que mal acompañada, ofrecerá unha charla e un taller de ilustración. As inscricións poden facerse xa (en www.acercateaigualdade.com).

Calquera persoa que o desexe pode participar nesas xornadas contra a violencia, que este ano desenvolverase entre as 10.00 e as 14.00 horas, e teñen cabida dende profesionais da educación, a adolescentes, pais, nais e persoal de varios organismos relacionados coa igualdade de xénero. Lola Vendetta, pola súa banda, ofrecerá unha charla-coloquio mais un obradoiro para profesionais do sector, alumnado e público xeral.

A artista, que estudou Belas Artes na Universidade de Barcelona e ten máis de 150.000 seguidores na rede, impulsa o empoderamento feminino a través de viñetas satíricas e reivindicativas nas que fala de machismos encubertos, relacións sexuais frustradas e conflitos de parella. E lembra que “traballaba de azafata de eventos e tiña moito tempo libre, así que comecei a preguntarme porque había tantos homes nos eventos de xente intelectual e porque as poucas mulleres que había estaban de pé sobre tacóns saudando e pensei: non é cómodo, non me gusta”, declaraba Raquel Riba nunha entrevista que explicaba como naceu Lola Vendetta: “Nun dos congresos aparentei tomar notas sobre os clientes cando en realidade estaba a me desafogar e a apuntar ideas. De aí naceu Lola Vendetta”. Para a concelleira Luísa Feijóo, “as xornadas teñen o valor de convidar á reflexión, ao debate”. M. Outeiro.