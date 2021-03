Ya tiene ganador el Pazo de Quián

El alcalde de Boqueixón, Manuel Fernández Munín, celebra “o avance na materialización do proxecto do Pazo de Quián”. Esta iniciativa “contribuirá a posicionar o noso municipio como o escaparate do rural galego”, asegura. Un proceso de reconversión que “levará a concentrar unha ampla representación de servizos e formación específica en torno a un dos principais sectores non só de Boqueixón, senón tamén da comunidade autónoma”, sentencia el regidor.

El objetivo no es otro que crear un espacio que propicie una visión global de lo que es el medio rural gallego desde el punto de vista agropecuario, forestal y hortofrutícola, comenzando en una primera fase por la mejora del Centro de Formación y de la residencia de estudiantes. Así, el pazo y su entorno (que cuenta con una superficie de alrededor de 100 hectáreas y se encuentra a los pies del Pico Sacro) se convertirán en el futuro en una reproducción visitable de la ordenación del territorio que se pretende para el rural gallego con los tres usos: forestal, agrícola y ganadero.