Zënzar e García MC trasladan á rapazada temas seus e o legado musical galego

A Maía. Zënzar e García MC foron os encargados de impartir as sesión de música e aprendizaxe entre 170 alumnos dos IES de Ames e do Milladoiro, coa organización da concellería de Mocidade. A intención desta iniciativa foi a de dar a coñecer a crecente oferta lírica galega nos últimos anos, cunha combinación de interacción e de temas en directo coa que a rapazada puido coñecer en profundidade parte da historia da creación contemporánea e do rap en galego cos seus propios protagonistas.

Zënzar divulgou a través dos seus propios temas e dun obradoiro a iniciativa na casa da cultura de Bertamiráns para 70 estudantes de 3º da ESO do IES de Ames. Ademais, e a través do proxecto Músicas Galegas Ilustradas, conducido pola integrante de Zënzar, Laura Romero, falouse de música en galego con perspectiva de xénero.

E unha centena de alumnos de 3º e 4º da ESO desprazáronse ata o auditorio do Milladoiro para asistiren ao concerto-obradoiro do artista García MC. A posta en escena do rapeiro que, con DJ Mil, intercalou a interpretación dalgúns dos seus temas coa interacción e a participación dos asistentes ó foro.

YOUTUBEIRAS. E, por outra banda, os Premios Youtubeiras dos servizos de normalización lingüística de dez concellos, as universidades e Deputación da Coruña, pechan este venres, 22 de outubro, ás 23.59 horas, o prazo de inscrición (para maiores de 14 anos enchendo o formulario en www.youtubeiras.gal). M.M.