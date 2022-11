A carballeira de Baio, novidade entre as árbores senlleiras galegas

Zas. A Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda acordou incluír a carballeira de Baio dentro do Catálogo Galego de Árbores Senlleiras. Con este recoñecemento chega ao seu fin o trámite iniciado no pasado mes de marzo polo Concello de Zas, cando se entregou unha detallada relación das especies dominantes, así como diverso material que acredita o valor cultural e histórico do lugar.

Precisamente a dendrometría e os aspectos culturais e históricos foron os principais motivos polos que a Consellería catalogou a carballeira de Baio como unha formación senlleira. Dende agora este é un espazo protexido que conta cunhas medidas especiais de conservación e co recoñecemento oficial do seu valor científico, cultural, didáctico, paisaxístico e ornamental.

Ademais, é o primeiro espazo da Costa da Morte que entra a formar parte deste catálogo no que están incluídos outros corenta lugares de toda a Comunidade galega.

A carballeira de Baio, con 300 árbores, algunha delas de máis de 200 anos, conta cunha superficie de 9.695 metros cadrados e dende xuño do ano 2017 é de propiedade municipal despois de que o Concello de Zas mercase os terreos situados ao carón do paseo fluvial da vila. c.z.