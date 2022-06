A Fervenza do Ézaro (Dumbría) volverá a iluminarse polas noites para deleite de veciños e visitantes. Quenes desexen desfrutar da maxia nocturna do río Xallas vertendo as súas augas ao mar poderano facer os sábados e vésperas de festivos, de 23.00 a 00.00 horas, a partir do xoves, día 23 xuño, véspera de San Xoán. Este mes tamén se poderá ver iluminada o sábado día 25.

En xullo, iluminarase os días 2, 9, 16, 23, 24 e 30; en agosto, o 6, 13, 14, 20 e 27 e en setembro os días 3, 10 e 17.