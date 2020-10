A oposición de Cee solicitará ao Arzobispado que non execute o aval polo polideportivo de Brens

Ante o desacordo co proceder do goberno (PSOE), os catro grupos da oposición de Cee (PP, IxCee, BNG e Cs) presentaron unha moción para solicitar ao Arzobispado de Santiago que non execute o aval polo polideportivo de Brens.

O principal desacordo é “non ter contado con nós durante o ano de prórroga que supostamente dou a Igrexa á alcaldesa para bucar unha solución axeitada”, afirman. Consideran que faltou información e diálogo coa oposición.

Despois de “pasar polo aro”, engaden, votando a favor da proposta da rexedora de anular o convenio de forma unilateral, “seguimos sen ter coñecemento de si o Arzobispado executou ou non o aval de máis de 150.000 euros”.

Por outra banda, consideran que a institución eclesiástica “debe facer un acto de colaboración e solidariedade co Concello de Cee, e polo tanto coa veciñanza, destacadamente coa da parroquia de Brens”. Cómpre non esquecer, sinalan, que inicialmente “houbo unha compensación ao Arzobispado ao modificar as normas subsidiarias, dándolle capacidade edificatoria a unha parte da finca orixinal, o que supón unha contraprestación clara polo terreo ocupado polo polideportivo”.