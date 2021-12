A rexedora de Vimianzo será secretaria de Emprendemento do PSOE Costa Atlántica

Vimianzo. A alcaldesa e líder do PSdeG-PSOE de Vimianzo, Mónica Rodríguez Ordoñez, foi nomeada secretaria de Emprendemento da Comarca Costa Atlántica PSdeG-PSOE durante o congreso do partido en Galicia que se está a celebrar en Santiago.

A rexedora agradeceu “a confianza recibida ao longo dos anos por parte de todas e todos os compañeiros que conforman unha formación aberta e a disposición de toda a veciñanza”.

Do mesmo xeito, aproveitou o nomeamento para felicitar “a un cadro humano excepcional, exemplo de responsabilidade e traballo” que forma parte do Comité Nacional Galego da Costa da Morte. Así, a vimiancesa Paula Mouzo Maceiras exercerá de coordinadora comarcal, e formarán parte do devandito comité a alcaldesa de Cee, Margarita Lamela Louzán, e os seus homólogos Manuel Insua Insua, de Corcubión; Iago Toba Campaña, de Muxía; José Marcote Suárez, de Fisterra; e Juan Manuel Saborido Rama, de Carnota.

Tamén foron nomeados como integrantes do referido organismo os concelleiros socialistas José Antonio Louro Pais, de Corcubión, e Raúl González Lado, de Dumbría.

Desde o Partido Socialista de Vimianzo quixeron transmitir os parabéns “a todas as persoas que día a día amosan confianza no noso proxecto”, e aseguran que o obxectivo de todo o equipo pasa por “seguir a traballar polo ben do municipio e de toda a Costa da Morte”. M. LAVANDEIRA