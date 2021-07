A vila da Barca acollerá a proxección de ‘Camiño Xacobeo de Santiago a Muxía por Brandomil’

O alcalde de Muxía, Iago Toba, representou ao Concello na presentación do documental Camiño Xacobeo de Santiago a Muxía por Brandomil, que tivo lugar no Museo do Pobo Galego, en Santiago de Compostela. No acto tamén participou “outro muxián de renome e que espalla a cultura muxiana por todo o mundo, o director do referido museo, Manolo Vilar”, subliñan dende o goberno local.

Anuncian ademais que en vindeiras datas poderá verse o documental na vila da Barca “nunha contorna especial e coa actuación en directo da compositora da obra”. O rexedor puxo enriba da mesa a posibilidade e predisposición do executivo para “presentar este fermoso audiovisuall en Muxía, para que todos os muxiáns e muxianas se sintan orgullosos da nosa historia, cultura e patrimonio”.