Aberta a matrícula no IES Fernando Blanco de ensinanza de adultos

Cee. O Instituto de Educación Secundaria Fernando Blanco, de Cee, informa que do 11 ao 19 de xaneiro estará aberto o prazo de matrícula do segundo cuadrimestre do curso 2020-2021 para as ensinanzas de educación de adultos dos módulos II (2º da ESO) e IV (4º da ESO).

Así mesmo, lembran que no caso das Ensinanzas Básicas Iniciais, destinadas a persoas adultas que precisen alfabetización básica, cálculo ou aprendizaxe do idioma, o prazo de matrícula permanece aberto durante todo o curso académico.

O xefe de estudos de Educación para as Persoas Adultas, Serxio Iglesias, asegura que esta oferta formativa “ofrece unha nova oportunidade de formación para aquelas persoas que non teñen a titulación básica, para quen non rematou a EXB e para que precise o título de Graduado en ESO para poder continuar estudos en ciclos formativos, Bacharelato ou outras especialidades.

Hai que lembrar que o IES Fernando Blanco vén ofrecendo este tipo de ensinanzas formativas para adultos dende hai varios anos. Ademais o centro da capital ceese acolle unha delegación da Escola Oficial de Idiomas. Unha oferta que complementa toda a ensinanza de Educación Secundaria e os distintos ciclos que se imparten actualmente no instituto. J. M. raMOS