Aberto xa o prazo para solicitar os Vimi-Bonos

TERRA DE SONEIRA. A veciñanza e o tecido comercial de Vimianzo xa pode solicitar os Vimi-Bonos e os Vimi-Rascas. As persoas empadroadas no municipio e maiores de 18 anos terán dereito a unha tarxeta con 25 euros para gastar nos establecementos adheridos á campaña. O prazo remata o 23 de decembro e poden solicitarse de xeito telemático. As compras poderán facerse desde o día 16 de decembro ao 30 de xaneiro.

Do mesmo xeito, os comercios poden solicitar unirse a esta iniciativa, tamén mediante un formulario en liña. O prazo estará aberto ata o día 11. É condición indispensable dispoñer dun terminal de punto de venda (TPV). O Concello tamén pon a disposición das empresas de comercio e servizos os Vimi-Rascas, uns cartóns con agasallos sorpresa a consumir na hostalería de Vimianzo interesada en participar neste programa. Ademáis, este luns comezou a formación dos comerciantes. J. M. RAMOS