O Concello de Muxía segue a traballar na mellora das zonas do rural de Muxía, e este martes os traballadores municipais levaron a cabo tarefas de desbroce e limpeza na fonte de Moirame e na súa contorna. Dende o goberno local anuncian que este tipo de intervencións seguirán durante as vindeiras datas nas zonas do rural do municipio.