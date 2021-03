Acondicionan vías en Boallo e Treos

Vimianzo. O Concello licitou a execución do proxecto de reparación de estradas municipais nas parroquias de Berdoias e Treos, concretamente na estrada dos petróglifos de Boallo, que conta con 560 metros de longo, e a de Treos a Colúns, cunha lonxitude de 1.420 metros. Estará financiado con cargo ao Plan de Mellora de camiños municipais 2020/2021 do Agader, e conta cun orzamento de 60.013,58 euros. O prazo de presentación da oferta remata o 25 de marzo. O estado actual das estradas é defectuoso, polo que se evidencia unha necesidade de mantemento, afirman dende o goberno local.

A actuación na estrada dos petróglifos de Boallo consistirá na apertura e refino de caixa para a posterior construción do firme de zahorra. Contémplase tamén escavación das cunetas en ámbolos dous lados en toda a lonxitude da actuación, así como a instalación de tubo de 40 centímetros de diámetro para a formación das entradas ás fincas.

A actuación na estrada entre Treos e Colúns consistirá na apertura e refino de caixa para a posterior construción do firme de zahorra. Contémplase tamén a escavación das cunetas en ambas as marxes da vía. O concelleiro de Obras, Miguel Ángel Pérez, anota que “estas dúas intervencións permitirán unha mellora considerable no tránsito de vehículos de peso medio, así como maquinaria pesada, algo que demandaba a veciñanza das parroquias de Berdoias e Treos”.