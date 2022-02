Acondicionará o camiño da Xestosa, en Dumbría, co apoio de Xeal

Dumbría. O alcalde de Dumbría, José Manuel Pequeño, e a directora Corporativa de Xallas Electricidad y Aleaciones (Xeal), María Couto, asinaron un convenio de colaboración para a financiación das obras de mellora e acondicionamento do Camiño de Xestosa. A empresa aportará 40.000 euros para financiar as actuacións necesarias para mellorar a funcionalidade do camiño rural, a súa seguridade e, no seu conxunto, acadar un mellor acondicionamento do entorno sobre o que se implanta e permitir o tránsito seguro polo mesmo.

Esta colaboración, afirman, “responde ao interese da compañía de crear un valor compartido que asume a través do desenvolvemento responsable das súas actividades de acordo co compromiso de sostibilidade 2030 e a súa política ASG”.

Pequeño afirmou que “este tipo de colaboracións son moi importantes para o Concello e para os seus veciños e veciñas, e neste caso contribuirá a mellorar a seguridade nesta vía”. M. L.