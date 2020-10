Acordo para impulsar a nova depuradora de Cee

Costa da Morte. A Corporación de Cee aprobou por unanimidade a firma dun convenio entre o Concello e Augas de Galicia, polo cal o ente autonómico se compromete a elaborar o estudo das parcelas onde se pode ubicar a nova depuradora e a financiar e licitar o proxecto construtivo por un importe de 347.694,51 euros. Pola súa banda, o Concello porá a disposición de Augas de Galicia os terreos necesarios para realizar os traballos técnicos, e adquirirá os mesmos unha vez aprobado o proxecto, segundo informou a alcaldesa, Margarita Lamela. Asemade, tamén foi aprobada unha modificación orzamentaria de 120.000 € para executar obras urxentes de conservación e mantemento antes da finalización do presente exercicio. Por outra banda, o pleno outorgou o visto e prace para adicar 235.348,38 € do superávit para financiar os proxectos subvencionados polo IDAE, como as obras de reforma da casa consistorial e o cambio de luminarias. J. M.