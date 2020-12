Acordo sobre o Camiño dos Faros para desbloquear a homologación

Santiago. A Comisión de Turismo do Parlamento aprobou, por unanimidade, unha proposición non de lei presentada polo Grupo Socialista para pedirlle á Xunta que constitúa unha mesa de traballo multilateral co fin de acadar a homologación do Camiño dos Faros.

A proposta contempla que nesa mesa participen a Xunta, a Deputación da Coruña, os alcaldes dos nove concellos polos que transcorre a ruta, a Asociación de Turismo Costa da Morte, a Asociación Camiño dos Faros e a Federación Galega de Montañismo. O obxectivo é conseguir a homologación e planificar o futuro dunha actividade que mobiliza ata 20.000 visitas anuais a estas comarcas.

O deputado socialista Martín Seco reclamou “poñer en valor o Camiño dos Faros tal e como existe, e non rourbarlle o nome nin diluílo noutro tipo de proxecto” que suporía deixalo en mans de “grandes consultoras e humanizacións, deixando na cuneta o realmente importante”.

Entende que resulta posible salvar os escollos, principalmente medioambientais, a titularidade das leiras ou a porcentaxe de asfalto, coas modificacións propostas pola Asociación Camiño dos Faros, promotora do proxecto.

Lembrou ademais que o referido colectivo leva 19 meses agardando pola resposta da Consellería de Medio Ambiente ao estudo de impacto ambiental. No canto ás parcelas privadas, sinalou que tan só presentan problemas unha decena das 1.532 polas que transcorre o percorrido nos seus 200 quilómetros. J. M.