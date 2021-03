Adiante Vimianzo cualifica de “extrema gravidade” a imputación da alcaldesa

Vimianzo. O grupo de Adiante Vimianzo (AV) considera de “extrema gravidade” que a alcaldesa, Mónica Rodríguez (PSOE) “estea imputada por fraude na contratación” do alumeado do Nadal de 2019.

Aseguran que, dende AV xa veñen informando desde hai tempo da “maneira de actuar da alcaldesa, e logo das moitas dificultades postas desde o goberno para ter acceso ao expediente do alumeado, ao que temos dereito como parte da Corporación, presentamos un escrito á Fiscalía dando a coñecer os feitos”.

Sinalan que, á vista do seu escrito, a Fiscalía “tomou parte no asunto e denunciou á rexedora”, á que acusan de “pretender desviar a atención da gravidade da súa imputación” atacando ao seu portavoz, Manuel Antelo.

Lembran que cando este gobernaba, Mónica Rodríguez, entón na oposición, “presentou máis de 20 denuncias no xulgado sen que ningunha delas fose adiante, e nunca a Fiscalía denunciou directamente a Manuel Antelo nin a Adiante Vimianzo”.

Sinalan ademais que o caso do alumeado “non é o único no que se actuou fraudulentamente, fraccionando o contrato en diferentes facturas para intentar maquillar a legalidade, saltando a Lei de contratación pública”. Dende AV aseguran que este xeito de proceder por parte do goberno municipal “engádese máis dunha ducia de contratos de servizos ou subministros prestados ao concello que se extinguiron e que se seguen prestando sen actualizar o licitar novamente, malia as continuas advertencias da intervención municipal”.

“A alcaldesa actúa ao seu antollo, coma se o concello fose unha empresa privada que ela puidese manexar conforme ao seu interese persoal”, engaden, ao tempo que sinalan que esta conducta “levouna a estar imputada agora por non atender as advertencias da intervención municipal, que constan no expediente”.

Pola súa banda, dende o PSOE acusan a Antelo de “voltar a protagonizar un triste episodio na oposición ao querer desvirtuar o traballo da alcaldesa e do seu equipo”. Din ademais que, “unha vez máis, minte, xa que non foi a Fiscalía a que denunciou directamente a Mónica Rodríguez, foi el mesmo o que interpuxo a demanda”.

Algo, engaden, que “non nos resulta estrano, pois estamos acostumados a este tipo de manobras na sombra para tratar de desprestixiar, desequilibrar e deslexitimar un goberno e as súas accións”. Aseguran os socialistas que “desde os inicios, avogamos por unha maneira de facer política moi alonxada do que estabamos acostumados a presenciar, semanalmente, na nosa Administración, pero sempre desde o respecto, eso que nós aunamos tanto daquel lado como deste, e que cremos que por riba de todo, ten que ser o valor determinante”.

Lamentan contar cunha parte da oposición que “ten as miras máis postas en destruír que en aportar solucións para o noso municipio”. Sinalan que a pesares de estar nunha das situacións máis complexas dos derradeiros cen anos, "parece que interesan máis as facturas da contratación do alumeado de Nadal de hai dous anos que traballar, aportar e arrimar o ombreiro en favor da nosa veciñanza”.