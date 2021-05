Adiante Vimianzo recorreu de novo a licitación da renovación do alumeado

A alcaldesa vimiancesa, Mónica Rodríguez, asegura que Manuel Antelo, portavoz de Adiante Vimianzo (AV), “interpuxo novamente ante o Tribunal Administrativo de Contratación de Galicia (TACGAL) alegacións para frear o proxecto de renovación de luminarias acadado mediante unha subvención do Instituto para a Diversificación e Aforro da Enerxía (IDAE)”.

Segundo o exposto por Antelo, sinala, o acordo do pleno extraordinario celebrado o 26 de abril “non se atén ao literal da resolución do TACGAL”, ademais de valorar que se “debe ampliar o prazo de presentación de ofertas por ter incluído unha nova memoria xustificativa.” Ademais disto, volve criticar a fórmula económica empregada para adxudicar o contrato e incide en que “a xustificación do criterio prezo na memoria xustificativa aprobada polo pleno é claramente insuficiente e inadecuada.”

A rexedora xa advertira desta posibilidade en rolda de prensa o pasado 27 de abril, e valora esta manobra como “outra pedra no camiño do traballo e nas iniciativas que responden a necesidades reais da veciñanza, pero para nada sorprenden nin no fondo nin nas formas.”

Insiste novamente na legalidade dos pregos e que “tanto ela como o seu grupo de goberno” intentarán ata o “final” que este proxecto sexa unha “realidade para toda a veciñanza, que responde a unha demanda histórica de todo o pobo”, sinalou.

Hai que lembrar que ao Concello de Vimianzo foille concedida unha subvención por parte do IDAE para a renovación de case 4.500 luminarias nas 14 parroquias e nos 133 lugares que integran territorialmente o municipio. “Con isto, preténdense varios obxectivos: aforrar na factura municipal, minorar o impacto ambiental, reducir a contaminación lumínica e mellorar --a estética, ao cambiar os elementos e soterrar o cableado”, sinala a alcaldesa.

Lembra que os técnicos municipais comezaron a traballar neste expediente en agosto do 2019, dada a complexidade técnica e requisitos da convocatoria. En marzo de 2021, logo de celebrarse un pleno ordinario no que Adiante Vimianzo votou en contra desta proposta, “xa que tan só así podían optar a presentar un recurso especial como así fixeron”, o Concello recibiu a correspondente comunicación, “e hoxe atopámonos nun novo escenario, similar ao do pasado mes, no que AV continúa a obstaculizar, nunha enfermiza obsesión por frear o que nunca conseguiu nos oito anos da alcaldía: pensar nas veciñas e veciños de Vimianzo”, indica.