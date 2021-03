Adican cinco millóns de cupóns da ONCE á Mostra do Encaixe

Coincidindo co comezo da segunda edición virtual, Camariñas acolleu este luns a presentación do cupón da ONCE que estará adicado o vindeiro 6 de abril á XXX Mostra do Encaixe presencial, que se celebrará do 8 ó 12 de outubro.

Un lazo negro feito por palilleiras de Camariñas ilustrará os cinco millóns e medio de cupóns que se porán á venda para o sorteo do 6 de abril. Será ademais o que lucirá o modelo Damián Álvarez no cartel promocional da feira. Os interesados poderán facerse con eles en calquera dos vinte mil puntos de venda que a ONCE ten distribuídos por todo o territorio nacional.

A alcaldesa, Sandra Ínsua, presidiu, xunto co delegado territorial da ONCE, Manuel Martínez, o acto de presentación, que tivo como escenario a Aula de Palillo Raquel Moreira, do Museo do Encaixe.

Unha copia do cupón pasará a formar parte da exposición do referido espazo museístico, segundo confirmou a rexedora, quen aproveitou tamén a ocasión para animar a todos os veciños e veciñas a que compren un boleto.

Martínez Pan sinalou que “desde la ONCE queremos sumarnos a todo el trabajo, dedicación y esfuerzo de decenas de generaciones que han convertido el encaje de Camariñas en algo excepcional en el mundo”. Destacou ademais que a Mostra do Encaixe é un evento que traspasou fronteiras, no só xeográficas, senón tamén pola calidade, logrando acaparar a atención de deseñadores de renome e fama internacional.

Como antesala á cita presencial, que tivo que ser posposta ata outubro por mor da situación sanitaria, en Camariñas xa está en marcha a II Mostra Virtual do Encaixe que, ata o día 4 de abril, centrarase na comercialización do encaixe e na publicación das coleccións do certame de Xoves Deseñadores en diferentes enclaves turísticos.

Os postos participantes nesta segunda edición virtual ofrecerán a través do Facebook produtos con encaixe que contarán con ofertas especiais. Ademais, na web www.mostra.es habilitarase un espazo no que tamén se poderán atopar as promocións das que dispoña cada un dos establecementos.

CERTAME. Por outra banda, ao longo da semana publicarase nas redes sociais un vídeo con cada unha das coleccións que participan no XXVII Certame de Xoves Deseñadores. Moitos deles foron gravados por alumnos e alumnas do Grao en Comunicación Audiovisual da Universidade da Coruña (UDC) en diferentes localizacións do municipio e con modelos locais como protagonistas. Tamén terán o seu espazo, entre outros, as palilleiras, as nenas das escolas de palillo ou o voluntariado que colabora cada ano na organización da feira.

Este ano participan no concurso un total de vinte e catro propostas que os seus xóvenes creadores bautizaron cos nomes de Black Tide, Carrera de Indias, Daquela que cantan as pombas i as frores, Déjame encajar, Denantes mortas que escravas, Enxebre i tradición, Enxebre II, Estímulos, Evol, Femme, Fossil, Honey, Bee Free, Leo, Matista, Passaris, Samantha, Sea Lung, Suspiros flamencos, The Beatiful Brut, The Blue Horse, Tira y afloja, Un paseo sereno, Victoria e Zeistmaschine.