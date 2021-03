Afiprodel pon en marcha o proxecto Ciencia no Camiño

A Asociación de Profesionais de Desenvolvemento Local de Galicia (Afiprodel), en colaboración co Grupo de Innovación Docente XuvenCiencia da Universidade de Santiago de Compostela (Campus de Lugo) e a Fundación Uxío Novoneyra, organizan o proxecto ‘Ciencia no Camiño: A divulgación científica como unha oportunidade no desenvolvemento rururbano dos territorios xacobeos’, financiado polo programa O Teu Xacobeo. A sesión de lanzamento terá lugar de forma virtual o xoves, día 18 ás 10.30 horas..

Comezará coa presentación ás autoridades de Ciencia no Camiño, a cargo de Dolores Pena, presidenta de Afiprodel, e de Uxío Novo, da fundación Uxío Novoneyra. Despois celebrarase o primeiro grupo de discusión, no que intervirán Lourdes G. Sotelo, profesora do CPI Uxío Novoneyra do Courel; Manuel Vicente, divulgador científico e responsable do programa Efervesciencia da Radio Galega e a USC; Martín López Nores, enxeñeiro e tecnólogo implicado en proxectos científico-humanistas e científico-turísticos.

Os interesados en participar deben confirmar asistencia a través de afiprodel.org@gmail.com. O link para entrar á reunión é http://ir.gl/cienciadirecto.