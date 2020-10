Agasallan libros na biblioteca municipal de Cee

A Biblioteca Municipal Francisco Mayán de Cee agasallará cun libro a todos aqueles usuarios que utilicen o servizo de préstamo a domicilio os días 23 e 26 de outubro. Un agasallo co que queren conmemorar o Día das Bibliotecas, que se celebra o 24 de outubro e que, segundo o responsable do centro de lectura ceense, José Ramón Rey, foi unha data instituida en 1997 pola Asociación Española de Amigos do Libro Infantil e Xuvenil. A finalidade asegura, é “concienciar á sociedade da importancia da lectura e de salientar a o papel da biblioteca como un lugar de encontro para os lectores de todas as idades coa cultura, así como o de ser unha ferramenta para mellorar a formación e a convivencia humana”. Isa é tamén a meta do espazo de lectura de Cee.