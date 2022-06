Agasallos para os benxamíns de Cee polos títulos acadados na Liga e na Copa da Costa

A alcaldesa de Cee, Margarita Lamela e a concelleira de Servizos Sociais, Emilia Trillo, déronlle unha sorpresa aos integrantes do equipo benxamín presentándose no seu adestramento no estadio municipal de fútbol San Paio de Refoxos de Cee.

Agasallaron ás promesas do fútbol ceense cunha camiseta serigrafíada a cada neno (e tamén aos adestradores) coa lenda Campións de Liga e Copa da Costa Benxamín, e na parte posterior o logotipo do Concello de Cee coa silueta do IES Fernando Blanco. Ademais, entregáronlle un diploma personalizado e un lote de chucherías para cada un dos xoves deportistas.

Un plantel que está formado por Alex, Thiago, Pablo Mosteyrín, Fabio, Sergio, Pablo Lago, Martiño, Yoel, Antón, Tomás, Felipe e Marcos, e que ten como adestradores a Leo e Ezequiel.

A alcaldesa felicitou tamén aos dous equipos femininos das categorías Prebenxamín e Promesas do U.C. Cee, que se atopaban adestrando simultaneamente, polo traballo feito e por potenciar a representación feminina nun deporte cun marcado carácter masculino dende os seus inicios. “É un orgullo que representen ao concello por toda a provincia e a nivel autonómico”, afirmou.