A organización da Mostra do Encaixe agradece, un ano máis, “a implicación e o esforzo do equipo de voluntarias e voluntarios que fan posible un óptimo desenvolvemento do evento encaixeiro máis grande do mundo, especialmente nunha edición tan complexa”. O papel destas persoas, engaden, “é chave para que as xornadas se desenvolvesen con total normalidade dentro dos parámetros de seguridade axeitados” e alaban “o seu total compromiso co encaixe e con Camariñas”.