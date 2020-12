Ama Wilde triunfa con su música en Londres

La cantante afincada en Londres y natural de la ría de Camariñas Ama Wilde acaba de lanzar Sing the nightmares a Lullaby un single inspirador y lleno de soul. Es el primer tema del álbum How we Rise (Como ascendemos) con letras empoderadoras que acompañan un pop ecléctico edgy con matices de jazz y latin. Su distintivo tono se derrite en el sentido saxofón y potentes sonidos de guitarra. Se hace eco del inspirador poder femenino de Nina Simone y Janis Joplin.

Ama explora las profundidades de la condición humana, “mucho allá de nuestras mentes y hacia la vibración del espíritu” afirma. Intenta hacer un viaje por el dolor físico, el trauma, y la superación aportando experiencias personales, “convertir esta falsa vista en visión desde las profundidades del desamparo a la curiosidad de la niñez y la gratitud que es nuestra naturaleza intrínseca”.

Ama Wilde nació en Costa da Morte. Sus padres son de Camariñas y Muxía y ella tiene una casa en Merexo en donde reside este mes, en un municipio en cierre perimetral. Se mudó a Londres a los 9 años, y empezó a escribir poemas. Ha superado problemas físicos e intervenciones médicas gracias a la música y la expresión artística que para ella son “el ancla del sentido existencial y la resiliencia”.

Estudió Bellas Artes en London Metropolitan y en la University of Arts London antes de formar parte como letrista y vocalista de String Theory , actuando en la escena londinense principalmente y colaborando con otros artistas internacionales.

‘’Vivimos tiempos de cambios nunca antes vistos y unidos debemos conectar con el corazón y dejar que se rebele’’ indica la artista sobre el título de su libro de poesías Rebellious Heart.

Wilde ha podido tocar en muchos locales por Europa, sobretodo en Londres; incluyendo Ronnie Scotts, The Blues Kitchen y Purple Turtle. También ha recitado en lugares como The Poetry Café y festivales como Stoke Newington Festival. En 2019 escribió una canción llamada Break the Chain para el grupo ambiental Rebelión contra la Extinción, y ha recibido ayuda de Génesis Arts Fund.