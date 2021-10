Amplían o ancho das estradas zaenses de A Churía, A Vicenta e Sobreira

Co fin de continuar co plan de mellora e conservación das estradas municipais posto en marcha polo Goberno local de Zas, estes días estanse a realizar obras en varios treitos do munipio coas que se ampliarán o ancho dos viais e se incrementará así a seguridade.

En concreto os traballos céntranse no asfaltado dos sobreanchos nas estradas de A Churía (Meanos), A Vicenta (Loroño) e Sobreira (Gándara). Unha vez rematadas as obras, incrementarase notablemente o ancho de ditas carreteras de titularidade municipal e, por conseguinte, mellorarase a seguridade viaria nestes puntos. As obras, incluídas no Plan Único de Concellos POS+ 2020 da Deputación da Coruña, supoñen un investimento de 64.630,59€. A empresa Ctnes. J. Mauri e hijos, S. L. é a encargada de executar os traballos.