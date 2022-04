Apoio a pemes de Costa da Morte en prol da innovación

Vimianzo. A directora da Axencia Galega de Innovación (Gain), Patricia Argerey, participou en Vimianzo no décimo encontro da iniciativa Camiño de futuro, posta en marcha pola Xunta co obxectivo de difundir entre as pequenas e medianas empresas de contornas non urbanas os instrumentos de apoio dirixidos a mellorar a súa competitividade e crecemento.

Argerey animou ás empresas da Costa da Morte a iniciar o camiño da innovación para ser máis competitivas e medrar. Apuntou que actualmente é difícil afrontar os retos globais sen innovación e a Administración quere acompañalas neste proceso. “As pemes son unha prioridade para a Xunta, como motor da economía galega”, sinalou.

Con este obxectivo, púxose en marcha o Programa de Impulso á Innovación nas Pemes que inclúe diferentes actuacións como liñas de axuda pensadas para empresas tradicionais e de sectores maduros que queren empezar a innovar, difusión da cultura da innovación para incrementar o número de pemes innovadoras, desenvolvemento de contidos formativos e ferramentas para que as pemes poidan avaliar a súa capacidade para innovar, difusión de casos de éxito de empresas innovadoras da contorna e asesoramento personalizado.

No encontro celebrado en Vimianzo técnicos de Gain e do Igape, así como os xerentes dos grupos de desenvolvemento rural (GDR) e de Acción Local Pesqueira (GALP) GDR 22-Costa da Morte, GALP 3-Costa da Morte e GALP 4-Seo de Fisterra Ría de Muros e Noia, explicaron as diferentes convocatorias de axuda activadas pola Xunta.

Ademais, celebrouse unha mesa redonda de casos de éxito empresarial con pemes innovadoras da contorna procedentes de distintos sectores, que falaron da súa experiencia como beneficiarios de distintos instrumentos de apoio da Administración para que a empresa mellore a súa competitividade a todos os niveis. Neste caso, a cita con compañías innovadoras reuniu ás empresas Hotel Bela Fisterra, aloxamento turístico claramente comprometido coa sustentabilidade, e MIP Soluciones en Tecnología, dedicada ao deseño e implementación de solucións TIC.

En total, celebraranse catorce encontros de networking por toda a xeografía galega. A seguinte parada -tamén na provincia da Coruña- é o venres na Oficina de Turismo en Noia ás 12.00 horas. A iniciativa, organizada pola Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación, conta coa colaboración das consellerías do Medio Rural e do Mar, os grupos de desenvolvemento rural (GDR) e grupos de acción local pesqueira (GALP).

Camiño de futuro dá continuidade á iniciativa Camiño da Innovación, unha das primeiras actuacións do Programa de Impulso á Innovación nas Pemes que ao longo dos meses de novembro e decembro pasados percorreu a través dun espazo itinerante un total de 18 localidades das catro provincias galegas, realizando máis de 240 asesoramentos a pemes galegas e asistindo máis de 550 persoas aos encontros.