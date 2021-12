Apoio político en Muxía ao colectivo de percebeiros

Muxía. O goberno local (PSOE) de Muxía presentará no pleno deste venres, día 17, unha moción de urxencia, en nome da Confraría de Pescadores, para apoiar ao sector da pesca e do marisqueo da vila da Barca “tras a complicada situación que padecen en torno á compatibilidade de extracción de percebe e da mexilla na zona”.

O alcalde Iago Toba, reuníuse co patrón maior da confraría, Daniel Castro; Víctor Haz, presidente dos Percebeiros e con outros profesionais do marisqueo e da pesca para escoitar as súas demandas e amosar o total apoio as iniciativas presentadas.

Dende o goberno local amosan o respaldo total a un sector que consideran “fundamental e clave na economía da zona” e proporá que se procuren fórmulas para que ambos colectivos poidan levar a cabo a súa tarefa extractiva con compatibilidade e observancia mutua cara a sustentabilidade da actividade dos percebeiros e bateiros.

O rexedor destacou que “sempre estaremos ao lado da nosa xente, dos nosos mariscadores e de todas as familias que en Muxía viven deste tesouro que temos de mar”.

Hai que lembrar que o conflito reavivouse coa decisión da Xunta de protexer os mellores bancos de percebe. J. L.