Debido ás previsións meteorolóxicas, que anuncian tormentas para o xoves, día 17, o concerto que ía ofrecer Luar na Lubre na terraza do hotel Bela Fisterra foi aprazado. Segundo o xerente do establecemento hostaleiro, Pepe Formoso, “en breve comunicaremos a nova data” para que a xente poida gozar da fusión das notas musicais de Luar na Lubre co son das ondas do mar. Colaboran a Xunta de Galicia, Xacobeo 2021 e os concellos de Fisterra e Cee.