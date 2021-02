Aprobadas as obras do Plan Único de Muxía só cos votos do goberno

Muxía. A Corporación municipal de Muxía aprobou o Plan Único só cos tres votos a favor do goberno (PSOE), namentras que PP, BNG e o único edil non adscrito que asistiu á sesión abstivéronse.

Entre os proxectos atópanse investimentos en abastecemento de auga e saneamento en Morpeguite e Labexo (225.800 €); arranxo de vías e camiños de Suxo, Garante, Calo, Senande, San Martiño e Merexo (205.000 €); a pista recreativa de Quintáns e o parque de Suxo (127.000 €) e gasto corrente (27.000 €).

Dende a oposición botaron en cara ao rexedor, Iago Toba, a falta de diálogo para consensuar os proxectos, a pesares da minoría do seu goberno. PP e BNG coincidiron en que a súa abstención “é un voto de responsabilidade”.

A portavoz popular, Sandra Vilela, sinalou que “se se aprobou o plan foi grazas aos votos da oposición, e non dos tres do goberno”. Dixo que non contaron con eles para nada e calificou ao executivo local de “autoritario”. Respecto aos proxectos, coincidiu co seu homólogo do BNG en que existen outras prioridades, como as melloras do saneamento en Suxo e Quintáns.

Dende o goberno din que non entenden a abstención “do resto da corporación, xa que na partida orzamentaria van incluídas melloras moi necesarias e demandadas pola veciñanza”, polo que consideran que “o único exercicio de responsabilidade é apoiar os investimentos que recalarán nos veciños de Muxía, co previsible incremento na calidade de vida, pero quedou claro que non é a liña do restos dos grupos opositores”.

A portavoz do PP asegura que “quizáis se escoitara cando falamos podería entender o noso voto, e non é que non queiramos o parque infantil de Suxo, senón que consideramos que non se están atendendo as prioridades”. Pola súa banda, o seu homólogo do BNG, Carlos Fernández, di que lle ofreceu diálogo en reiteradas ocasións ao goberno local para aprobar o Plan de Obras e Servizos “dun xeito consensuado, máis non obtivemos resposta algunha”. De todos os xeitos, dende o BNG seguen a ofrecer diálogo para consensuar as inversións a cargo dos máis dous millóns de euros do remanente que se van poder gastar este ano, mais advirten que só votarán a favor se “escoita as nosas propostas”. J. M. R.