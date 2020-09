Aprobadas varias melloras viarias e abastecementos en varios lugares de Vimianzo

Vimianzo. A Corporación de Vimianzo aprobou melloras de servizos e infraestruturas por valor de 308.929,48 euros, que serán acometidas con cargo ao Plan de Cooperación e ao Plan Único 2020.

A tal fin habilitouse unha partida económica para a pavimentación entre os núcleos da Devesa e da Casiña, á que destinarán 96.998,7 €; a ampliación da rede de abastecemento en Piñeiros, Paizás e Castiñeiras (151.911,11 €) e á mellora do pavimento do vial anexo ao tanatorio de Baíñas (60.019,67 €).

Dende o grupo de goberno (PSOE), que preside Mónica Rodríguez, insisten na “necesidade inmediata de realizar estas intervencións, que responden a unha demanda de moitos veciños da zona”. Aseguran que se optimizarán as coberturas de servizos básicos, incrementarán a seguridade viaria e mellorarán as conexións interparroquiais.

Na sesión tamén se aprobou unha modificación de crédito para adicar 32.000 euros ás axudas do programa PEL Reactiva, dirixidas a autónomos e microempresas. A este respecto, a portavoz do PP, Raquel Rodríguez, lamenta a demora na habilitación destas axudas e lembra que “o noso grupo xa as vén reclamando desde o mes de abril, e propuxemos que se adicasen a tal fin as partidas que non se gastaron, como a da festa dos maiores e outras celebracións”. Sinala que mesmo se convocaron varias xuntas de portavoces para definilas, pero nunca saíron adiante e, “de momento, só se limitaron a anuncialas a través de notas de prensa”. A este respecto, a portavoz popular sinala que “ogallá se concedan axiña, pero preguntamos no pleno e aínda non están dispoñibles as bases”.

Dende o Concello anunciaron que se adicarán un total de 160.557,20 euros a axudar ao tecido económico local, dos cales 128.461,76 serán aportados pola Deputación. M. R. L.