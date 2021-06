Arden un coche e unha moto nun garaxe dun edificio na Ponte do Porto

Un incendio orixinado no interior dun garaxe dun edificio da rúa Río do Cura, de Ponte do Porto (Camariñas) calcinou un coche e unha moto e afectou á súa estrutura, segundo informa o 112 Galicia.

Un particular alertou a dito servizo ás catro da madrugada ao ver que saía fume do garaxe. O Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia deu aviso aos Bombeiros de Cee e aos axentes da Garda Civil. Por se fose preciso apoio no lugar, tamén se informou ao parque de Bombeiros de Santa Comba.

Logo de varias horas de traballo, o lume foi apagado e dos cinco vehículos que había no interior arderon dous, unha moto e un coche. Os bombeiros tamén indicaron que o fume afectou á estrutura do garaxe pero que, por fortuna, non houbo que lamentar danos persoais.