Arte inspirado no drama da emigración ilegal na lonxa vella de Camariñas

Costa da Morte. A Lonxa Vella de Camariñas acolle xa a obra Nit Mediterrània, do artista pitiuso Ángel Zabala, a cal quedará exposta indefinidamente no que pronto será Museo dos Naufraxios, unha vez que se restaure a edificación. De momento, pode verse só desde o exterior a través dun cristal instalado previamente. No acto inaugural participaron o propio artista; a concelleira de Cultura, Encarna Liñeiro; o primeiro tenente de alcalde, Sergio Caamaño, e o comisario, Antoni Torres.

Esta instalación, formada unicamente dunha peza, invita a reflexionar sobre o drama da emigración ilegal e as duras condicións da viaxe que realizan milleiros de persoas ao atravesar o mar en busca dunha vida mellor. Camariñas é terra de naufraxios e, con esta mostra busca darlle visibilidade a esta situación coa obra do artista balear. M. Lavandeira