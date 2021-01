Artesáns ‘hibernados’ á espera de voltar ao castelo vimiancés

O colectivo de artesáns que enchían de vida e sons o castelo de Vimianzo segue activo, pero nunha especie de estado de hibernación obrigado por mor da pandemia da COVID que se está a alongar máis do pensado. Van alá xa máis de tres meses desde que a fortaleza da capital de Soneira pechara as súas portas, logo dun verán no que, a pesares das máscaras, as distancias de seguridade e as medidas hixiénicas, fixera olvidar, en parte, o confinamento.

Á espera de que saía de novo o sol e de que a situación sanitaria permita volver a reabrir as portas, os artesáns seguen a traballar e a crear nas súas casas e talleres, aínda que con producións e ingresos baixo mínimos. Carmen Riveiro, presidenta da Asociación de Amigos do Liño, asegura que “no Nadal aínda houbo algo de demanda, pero as vendas non chegaron nin ao 25% do que era habitual, e agora aínda moito menos”.

A pesares diso, o seu colectivo mantén aberto o local que teñen en Baio (Zas), de 10.30 a 14.00 horas, donde quenes o desexen poden ir mercar ou interesarse polas creacións que elaboran en liño. Carmen Riveiro asegura que “sigo traballando porque teño unha serie de clientes fixos de todo ano, sobre todo palilleiras de Camariñas e Camelle”. No Nadal fixeron pezas para regalar e seguen a facer máscaras protectoras de liño con encaixes.

Se a situación fose a de antes da pandemia, a Asociación Amigos do Liño xa estaría agora cos preparativos da popular Exaltación da Fía do Liño, que viña celebrando en maio, “pero nesta situación nin mo plantexo”, afirma Carmen Riveiro, quen non descarta que, despois do verán, “se a cousa mellora, facer un recordatorio da mesma, con desfiles e degustación de produtos”.

Eso sí, teñen previsto voltar ao castelo en abril ou maio, para gravar un programa para TVE, “pero tamén está condicionado pola evolución da pandemia”, afirma.

Pola súa banda, as palilleiras seguen a trenzar fío cos seus bolillos pero nas súas casas. “Basicamente estamos a traballar para ter reserva para cando a situación volte á normalidade, ou mesmo para nós ou para regalar a alguén, pero pouco máis”, afirma Mercedes Lema, presidenta da Asociación As Nemanquiñas, de Vimianzo.

Asegura que teñen un sentimento de “impotencia”, máis despois de “pasar un verán que pensabamos que ía ser frouxo, pero que resultou moito mellor do previsto”.

A xoieira xalleira Esther Ferreiro é outra das artesáns que leva anos formando parte da Mostra de Artesanía en Vivo do castelo de Vimianzo. Agora segue a traballar no seu taller pero recoñece “que non é o mesmo”. No seu caso está a vender as súas creacións a través de internet “e non me queixo”, pero di que é un mercado máis limitado, “pois no castelo, á marxe dos visitantes, tamén a xente da zona se achegaba para mercar agasallos, moitos incluso de última hora, porque sabían que alí tiñan algo interesante”. Á espera de tempos mellores e de poder voltar, está a traballar “en novas coleccións e creando para encher o escaparate”, afirma.

Todos eles desexan poder volver a xuntarse canto antes na fortaleza soneirán para que os visitantes poidan seguir admirando e aplaudindo o seu bo facer e, como non, mercando artesanía de Galicia. Botan en falta o contacto co público e encher de pezas únicas o castelo, que para eles é un dos mellores escaparates para dar a coñecer o seu oficio. Lembrar que, ademais de liño, encaixe e xoias, a mostra do castelo conta tamén con oleiros de Buño, arte en palla, maquetería de barcos, cesteiría e outras artesanías tradicionais.