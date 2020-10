Asociación Íntegro, cerca de vinte anos loitando pola inclusión das personas con discapacidade da Costa da Morte

Íntegro (Asociación de persoas con diversidade funcional da Costa da Morte) creouse no ano 1992 en Cabana de Bergantiños. Naquel momento só daba atención aos concellos de Ponteceso e Cabana, pero aos catro anos comezouse ampliouse o ámbito de actuación cubrindo á area que vai dende Camariñas ata Carballo. Os obxectivos principais son a inclusión social e laboral deste colectivo. Teñen un centro de día e un centro ocupacional cun total de corenta usuarios. A maioría son persoas con discapacidade intelectual e outros padecen alteracións físicas ou psíquicas.

No centro de día realízase atención a persoas nunha situación de dependencia máis severa. As áreas que se traballan son a autonomía persoal, a movilidade e o ocio. Por outra banda, no centro ocupacional atópanse persoas con dispacidades máis sinxelas coas que se traballa buscando a inserción laboral. Aquí podemos atoparnos con talleres ocupacionais de xabóns e bisuterías, xardinería ou, por exemplo, preparación de cestas durante as Navidades. “No centro de día teñen actividades máis básicas da vida diaria que lles permite estar activos mentalmente”, comenta Adolfo López Baña, presidente do colectivo Íntegro.

Para a atención dos usuarios contan con catorce profesionais, dous máis nos últimos meses por motivos do covid. Terapeutas ocupacionais, coidadoras e unha traballadora social xunto á psicóloga, logopeda e fisioterapeuta, como persoal externo, son algunhas das formacións.

PECHE DE ÍNTEGRO A CONSECUENCIA DO COVID. A Asociación estivo pechada dende marzo ata mediados de setembro, aínda que durante eses meses os usuarios recibiron atención individualizada nos seus fogares. Posteriormente comezouse a actividade no Centro co 50% ata conseguir o día 1 de outubro o 100% da ocupación. “Démonos conta que o parón pola covid supuxo un atraso notable dos usuarios en comparación en como estaban antes”, afirma o presidente.

Hoxe en día estanse recuperando as habilidades que xa se conseguiran. A normativa indica que só poden estar en grupos de dez persoas en espazos burbulla. “Se hai bo tempo intentamos utilizar as partes externas do centro”, indica Adolfo López.

A evolución das persoas con diversidade funcional apréciase co paso do tempo. Para cada un faise un Plan Individual de Atención e márcanse uns obxectivos. Desta maneira, “ao final de ano faise a avaliación e sempre hai un progreso por moi pequeño que sexa”.

FORMACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS. Dende Íntegro realízanse charlas e outras actividades que reforzan a inclusión deste colectivo. Por unha parte, teñen a Campaña de prevención de lesión medular, que consiste en ir polos colexios da Comarca explicando as causas e consecuencias deste tipo de lesións. Tamén está o programa “Visítanos”, no que as escolas se acercan a ver o día a día do traballo no centro cos usuarios. E por último está o Diversi Escola, onde unha profesional do centro xunto con un ou dous usuarios acoden ás aulas para explicarlle aos máis pequenos en que consiste a diversidade.

A maiores, “a traballadora social atende a todas as familias dos usuarios do centro e dos asociados que xa son máis de 500”, conta o presidente de Íntegro.

A inclusión é un concepto difícil de comprender para unha parte da sociedade. “É un camiño longo pero se comparamos a situación con fai trinta anos vemos que hai avance e que as persoas con discapacidade teñen un maior recoñecemento”, considera.