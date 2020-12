Atopan unha medusa xigante na praia ceense de Estorde

Unha familia de Cee atopou na area da praia de Estorde unha medusa xigante que todo apunta a que pertence á especie ‘Rhizostoma pulmo’, como as que están a aparecer nas últimas semanas nos aparellos dos pescadores das Rías Baixas. Manuel Sambade atopábase xunto coa súa dona e o seu fillo Antón recollendo lixo no areal ceense e víronse soprendidos co achádego.

“Ao principio pensamos que podería ser unha tartaruga” pero ao achegarse viron que non o era. Logo de consultar con varios expertos da zona, “dixéronme que nunca se vira por aquí este tipo de medusas”, engadiu. Sorprendíulles a súa consistencia e, sobre todo, o seu tamaño, “pois tiña un diámetro duns sesenta centímetros”, indicou.