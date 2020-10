Autocine na axenda cultural de outono de Muxía

O alcalde de Muxía, Iago Toba, e a concelleira de Cultura, Olalla Benllonch, presentaron na futura sala sociocultural -que actualmente está en obras-, a axenda de cultura outonal.

Un ciclo que terá como prato estrela o autocine coa proxección da película Bohemian Rhapsody. A emisión do filme será o sábado 14 de novembro, ás 21:00 horas, no porto de Muxía. As actividades darán comezo o sábado, 10 de outubro, coa actuación de Avelino González e os seus Contos que foron chistes e rematarán o sábado, 5 de decembro, cos RelatosNegros de Manuel Manquiña.

Teatro, cine, música, literatura e maxia protagonizan este ciclo con actuacións para todos os públicos. Haberá moita variedade, con xornadas para o público adulto pero tamén están programadas actuacións dirixidas aos máis pequenos da casa, para que poidan acudir e gozaren familia.

Todas as actividades programadas en recintos de interior precisarán de inscrición previa no teléfono do Concello 981 74 20 01. Será unha medida de obrigatorio cumprimento e como forma de prevención fronte ao coronavirus.

O alcalde, Iago Toba destacou que “neste ano tan complexo, este tipo de actividades teñen, se cabe, máis valor. Que a xente estea tranquila porque a axenda cultural de outono de Muxía contará con todas as medidas de seguridade e de prevención fronte á covid-19”. Olalla Benlloch, concelleira de Cultura, tamén destacou que “esta serie de actividades poñen en valor a riqueza cultural da nosa contorna. Estamos seguros que terá unha gran acollida na nosa vila”.