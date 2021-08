Axudas aos escolares en Vimianzo

O Concello de Vimianzo prepara a convocatoria de axudas para o inicio do curso escolar 2021-2022 para o alumnado de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria e Secundaria Obrigatoria, Bacharelato e Ciclos Formativos (Grao medio e superior) empadroados no concello que cursen en centros públicos e que pertenzan a familias desfavorecidas economicamente. Segundo informa a alcaldesa, Mónica Rodríguez, o obxecto das mesmas é facer efectivo o principio de igualdade no exercicio do dereito á educación e o seu fin é compensar a aquelas familias que, polas súas condicións económicas, teñen máis dificultades para afrontar os gastos derivados do inicio do curso escolar.

Estas axudas serán compatibles coas concedidas por calquera outra administración pública ou privada, para o mesmo fin, sempre e cando o total das axudas concedidas non supere o 100% do custo real do financiado. As bolsas poden ser poderán ser solicitadas polos pais/nais ou titores/as das alumnas e alumnos que reúnan os seguintes requisitos: deben estar empadroados/as no concello de Vimianzo con tres meses mínimo de antigüidade á publicación da presente convocatoria; deben estar cursando estudos nos ciclos educativos e nas etapas mencionadas con anterioridade; non superar os ingresos económicos fixados no baremo das bases; non ser a persoa solicitante debedora da Administración Tributaria, Seguridade Social ou facenda municipal ou non ter pendente de xustificación ningunha subvención concedida polo Concello de Vimianzo.

As solicitudes poderán presentarse xunto coa documentación necesaria (DNI de todos os membros da unidade familiar maiores de idade; libro de familia; en supostos de adopción ou acollemento, documentación que acredite a situación; autorización ao concello para obter diante da Axencia Tributaria os datos de nivel de renda; nos casos de discapacidade ou dependencia dalgún dos membros da unidade familiar computables, certificado emitido polo organismo que corresponda; documento bancario que inclúa o número de conta IBAN; declaración responsable da percepción ou solicitude doutras axudas para o mesmo fin; certificación do Centro Público de Ensino, da matrícula da alumna/o no curso escolar 2021/2022; declaración responsable de non estar incurso en suposto de prohibición para ser beneficiario/a da axuda e declaración responsable de non ter obrigas pendentes de pagamento coas administracións con potestade prioritaria) a través da sede electrónica ou no rexistro municipal conforme ao modelo facilitado polo concello ata o 30 de setembro de 2021.

O prazo estará aberto unha vez estean publicadas no Boletín Oficial da Provincia e na web do Concello de Vimianzo; é dicir, a partir de mañá, xoves 26 de agosto.