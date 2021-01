Axudas do PEL-Reactiva para cincoenta e seis empresas de Camariñas

COSTA DA MORTE. O Concello de Camariñas concedeu 56 axudas a empresas locais ao amparo do plan PEL-Reactiva. Recibirán entre 1.500 e 3.000 euros, e o importe total ascende a 102.500 €. Os beneficiarios deberán xustificar os gastos subvencionables antes do 31 de marzo. Antes, e ata o 10 de febreiro, poderanse presentar renuncias, alegacións ou emendas á concesión provisional. Un dos requisitos para poder xustificar esta axuda é o de estar de alta ata o 31 de marzo de 2021, por conta propia ou no réxime de autónomos, ou ter rexistrada a empresa, mantendo a mesma forma xurídica anterior ao estado de alarma. Os gastos subvencionables son a compra de material desinfectante e de limpeza, seguros, suministros (auga, luz, electricidade, combustible...), adquisición de mamparas, arrendamentos de locais, vehículos, maquinaria. J. M. RAMOS