Baio conta cunha nova praza que inclúe zonas verdes e aparcamentos

zas. Era unha vella demanda veciñal e despois de varios anos de trámites, a nova praza de Baio é unha realidade. Aínda que a covid impediu facer un acto inaugural, este xoves realizouse unha sinxela presentación oficial do novo espazo para poñelo así a disposición de toda a veciñanza. Esta nova infraestrutura pública, que preside unha fonte ornamental, ocupa un espazo de case 6.000 m2 e está situada no casco urbano de Baio ao carón do paseo fluvial. Deseñouse seguindo as tendencias urbanísticas actuais: 100 % accesible, diáfana e sostible. Ademais conta con prazas de estacionamento e zonas verdes.“Hoxe é un gran día tanto para Baio como para todo o concello de Zas xa que é unha realidade un dos proxectos de maior envergadura dos últimos anos”, sinalou o alcalde, Manuel Muíño. Investíronse 314.988 € no proxecto. m. t.